Neverovatnih 13 kilograma kasnije, izgleda podjednako zanosno kao pre dvadeset godina! Kako je to uspela? Tajna je u njenom metodičnom i zdravom pristupu fitnesu i ishrani.

– Nisam pila vino, nisam jela šećer, nisam videla nijedan ugljeni hidrat već neko vreme – priznala je u intervjuu za US Weekly.

Takođe, njen nutricionista joj je savetovao da izbaci vino, jer telo ne sagoreva toksine iz alkohola, već ih skladišti u vidu masti. To sigurno nije bilo lako za Evu, koja je više puta isticala svoju ljubav prema čaši dobrog vina.

Za Evu Longoriju, vežbanje nije samo obaveza – to je njen način života. Kako je otkrila za TODAY.com, fizička aktivnost joj je poput meditacije i lične terapije. Iako je zauzeta snimanjem nove serije "Land of Women", vođenjem svojih kompanija, uključujući "Casa Del Sol" tekilu, i brigom o sinu, svakodnevno izdvaja od 30 minuta do sat vremena za trening.