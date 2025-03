Glumica Katarina Žutić je prava umetnička duša, a sada je otkrila kako je to istovremeno biti i glumac i režiser , te da li je imala neprospavanih noći.

- Bilo je zanimljivo sebi režirati, dosta i šizoidno. Dođem na probu, ja sam glumica, radimo, radimo, onda dođem kući, gledam snimanu probu i onda režiram, pišem. U jednom trenutku se sve to spojilo u jedno, ali moram da priznam da je bilo ludo, iscrpljujuće, ali i kreativno - kaže Kaja i dodaje:

- Ja jesam perfekcionista, ali kao glumica moram da priznam da nisam imala neprospavane noći. Međutim, kada sam režirala, često nisam mogla da spavam od silnih ideja koje su mi se vrtele po glavi , a ovog puta kada sam igrala u sopstvenoj režiji, ja sam spavala. Mislim da to ima veze sa tim, da ako režiraš, onda manje možeš da spavaš, jer ti se 100 stvari vrti po glavi, a kao glumac - ti se istrošiš na toj probi psiho-fizički i onda nema prostora za nove ideje.

- Selo je prelepo, taj kontakt sa prirodom, taj način života i mir koji sve to donosi je neprocenjivo. U gradu je pozorište, tu su i probe, poslom sam tu. Svoj posao volim, i to je nešto što je lepo i što me ispunjava - kaže ona i dodaje: