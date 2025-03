- To su me naučile koleginice koje su pre mene rađale. Kad ti dete kaže: „Hoću nešto da ti kažem”, sve se tada ostavlja, sve staje: "Kaži" .

- Ako među partnerima nema ljubavi, razumevanja i podrške, džaba sve drugo . Lepo je kad radiš posao koji voliš i koji te ispunjava, to je privilegija koju nemaju svi. Problem nastaje kad oboje radite mnogo i kad vam je potrebna ozbiljna organizacija, posebno kad dođu deca. Nas dvoje smo deset godina bili sami pre nego što smo dobili ćerke. Oduvek smo ih želeli, ali tako se namestilo. Za to vreme veoma dobro smo se upoznali, prošli sve ono što ljudi treba da prođu da bi ostali zajedno. Imali smo dobre i loše faze, uspone i padove. Iskreno, ne verujem u priče o idealnim vezama jer život nije takav - rekao je Vladimir, dok Nela smatra da je ključ u prihvatanju.

- Niko od nas nije savršen. Lako je pristati na vrline, ali trebalo bi prihvatiti i partnerove mane. Uvek je vrlina mnogo više nego mana, što život udvoje čini lakšim. Teško mi je da pričam o svojim manama, umem da budem neodlučna pa sam u nekim svakodnevnim situacijama, kao što je, na primer, kupovina, teška i sebi i drugima. Često se samo okrenem i odustanem kad me uhvati to moje merenje šta i kako. Takođe sam tvrdoglava, ali mislim da mi je jedna od najvećih vrlina što sam vrlo tolerantna, pristajem na ljude takve kakvi jesu i ne merim ih po sebi. To mi je valjda dato rođenjem i to negujem. Na vreme sam shvatila da je ta osobina veoma važna, ne samo za brak nego i u odnosima sa decom, porodicom, prijateljima. Ne krećem od onog „ja bih to tako“ već dopuštam da drugi budu različiti i poštujem to. Sve se svodi na toleranciju, poštovanje, podršku i pristajanje - ispričala je glumica za "Gloriju".