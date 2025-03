S druge strane, sa sinom Nikom i dalje je u kontaktu. "U redu sam s većinom stvari, ali danas me nešto pogodilo. Prošlo je 15 ili više godina otkako sam napustila Hulka Hogana, a moja porodica je u najgorem neredu. Bruk ne razgovara s nama. Rodila je blizance. Udala se, a da nam nije ni rekla… Imala je veliku svađu s njim. Ne znam kako se to odrazilo na mene, ali i mene je izbacila iz svog života. Nisam razgovarala s njom gotovo sedam, skoro osam godina. Bog blagoslovio Nika, on je još uvek tako dobar dečko", izjavila je.

"Moram da budem iskrena u vezi s onim kroz šta sam prošla u braku. I šta je to sve značilo i šta je uzrokovalo tokom godina. On je potpuni lažljivac. On je seksualni zavisnik... Dala sam mu priliku da se vrati i popravi porodicu. Prošlo je 20 godina, a ja sam još uvek ovako tužna, neka mi neko, molim vas, objasni to. Volim da živim sama. Nikada više ne želim da se udam nakon njega, verujte mi", rekla je.