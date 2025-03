Ričard se po prvi put pojavio na filmu u nezaboravnom „The Secret of the Purple Reef“ (1960) i snimio pilot epizodu za televizijsku seriju koja nikada nije do kraja završena. Kratko posle toga dobio je naslovnu ulogu u NBC seriji „Dr Kildare“ kojom je počeo njegov uspeh, koja je od njega napravila romantičnog muškarca za kojim uzdišu i žene i muškarci.