U trećoj sezoni ove HBO-ove serije, Patrik igra bahatog bogataškog sina Saksan Ratlifa. Sjajan je u toj ulozi, uobražen, zaljubljen u samog sebe, razmažen i apsolutno nesvestan da nije bogomdani poklon svim ženama koje vidi u krugu od nekoliko metara. Stvari postanu doista neugodne kada se njegov lik pojavi u incestuoznoj sceni sa svojim mlađim bratom Ločlanom, kojeg igra Sem Nivola. Scena je to o kojoj svi govore, a on s njom nema baš nikakav problem.

– Ne pitam ga za glumačke savete, jer on je filmska zvezda. Ne želim reći da to ne bih voleo i sam biti, no želim steći iskustvo u poslu, a onda kasnije raditi na filmovima poput njegovih. Naši su pristupi različiti. On kaže: „Trebao bi biti prvi na spisku glumaca, najvećim slovima pisano, tvoje ime treba biti istaknuto na plakatu. Ciljaj visoko.“, a ja mislim drugačije, da treba krenuti od manjih uloga i postupno graditi karijeru.