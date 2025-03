Foto: Supplied by LMK / imago stock&people / Profimedia

Nakon drame sa Džastinom Baldonijem na setu filma "It Ends With Us", koju je ceo svet pratio, Blejk Lajvli ponovo se našla u centru glasina da je u svađi s koleginicom iz filma "Another Simple Favor".

Blejk Lajvli snimila je novi film - "Another Simple Favor". Reč je o nastavku filma "A Simple Favor" iz 2018. godine, ponovo u režiji Pola Feiga. Film je premijerno prikazan na festivalu South by Southwest (SXSW) 7. marta 2025, a na Amazon Prime Video stiže 1. maja 2025. U glavnim ulogama vraćaju se Ana Kendrik kao Stefani Smoters i Blejk Lajvli kao Emili Nelson.

O čemu je film?

Radnja prati Stefani, sada uspešnu vlogerku i povremenu privatnu istražiteljku, koja prima iznenadni poziv od Emili, svoje bivše prijateljice poznate po manipulativnom ponašanju.

U galeriji pogledajte kako je Blejk Lajvli izgledala na premijeri filma "Another Simple Favor":

Emili planira raskošno venčanje s italijanskim biznismenom (Mikele Morone) na ostrvu Kapri, ali događaji poprimaju mračan preokret kada se tokom proslave dogodi ubistvo. Stefani se ponovo nađe upletena u mrežu tajni i obmana dok pokušava da razotkrije istinu iza zločina.

Uloge će u filmu reprizirati i Henri Golding, Endru Renels, Bašir Salahudin, Džošua Satine, Ijan Ho i Keli Makormak. Mikele Morone, Emilin budući suprug, mnogima je najpoznatiji po Netflixovim erotskim filmovima "365 dana".

U galeriji pogledajte fotografije glumca Mikelea Moronea:

Šta kažu kritičari?

Kritičari su pohvalili humor, stilski pristup i harizmatične glavne glumice, iako su neki istakli da film traje duže nego što je potrebno i da sadrži neverovatne zaplete. "The Guardian" opisuje film kao "izuzetno blesav nastavak koji donosi još apsurdnije preokrete", ističući harizmatične glumice.

"Ako vam je omiljeni deo "A Simple Favor-a" bila uloga Blejk Lajvli kao zločeste devojke, cenićete ovaj božanstveno uvrnuti triler", piše Kristi Pačko za "Mashable".

"Sasvim je u redu. To je tip filma kom je suđeno strimovanje i gomila pregleda odmah nakon objave, a zatim nestaje iz algoritma", kaže Šon Boelman za "FandomWire".

"Film preživljava zahvaljujući prelepom ambijentu Kaprija, raskošnoj kostimografiji i savršenim šalama glavnih glumica. Neke zaplete je bolje zaboraviti, ali dužina filma ne može da poremeti užitak gledanja neprijateljica ponovo u akciji", piše Ejdrijan Horton za "The Guardian".

"Prijateljstvo između Stefani i Emili čini 'Another Simple Favor' gledljivim", misli Lovija Gjarki iz "The Hollywood Reportera".

(Još jedna) drama iza kulisa?

Nakon drame sa Džastinom Baldonijem na setu filma "It Ends With Us", koju je ceo svet pratio, Blejk Lajvli ponovo se našla u centru glasina da je u svađi s koleginicom iz filma "Another Simple Favor". Početkom meseca održana je zvanična premijera filma, nakon čega su krenule glasine o lošim međusobnim odnosima glumica.

U galeriji pogledajte zajedničke scene Blejk Lajvli i Džastina Baldonija u filmu "It Ends With Us":

Jutjuberka Melani King je na X-u napisala da smatra da je "Blejk bila prestravljena da izađe na tepih jer je Ana ljuta i ne želi više da radi s njom".

Dok je Kendrik davala autograme i snimala selfije s obožavateljima, tokom filmskog festivala South by Southwest novinari su je pitali o Lajvli. "Kako je ponovo raditi s Blejk Lajvli?" upitao je novinar "Entertainment Tonight-a".

Međutim Kendrik nije imala mnogo toga da kaže. "Ma, znaš", kratko je rekla. Zbog ovog odgovora mnogi su pomislili da glavne glumice nisu u dobrim odnosima.

"Tom rečenicom je sve rekla", "Rekla je previše, a da nije zapravo ništa rekla", "Anu ne zanimaju drame", "Da, Ana, znamo kako je", "Ani je dosta", "Jadna, morala je da trpi Blejk zbog nastavka filma", "Zapravo je mislila: 'Mrzim da radi s njom'", neki su od komentara fanova.

Kada su Lajvli pitali kako je ponovo raditi s Kendrik, odgovorila je: "Najbolje. Tako sam srećna."

Šta je istina?

Usred glasina da među glumcima "A Simple Favor-a" postoji svađa, izvor koji je upućen u situaciju odbacio je sve špekulacije. "Nema drame", rekao je izvor za "E! News".

"One nisu neprijateljice. One su koleginice, prijateljice i dobro se slažu", dodaje. Oglasio se i reditelj filma "Another Simple Favor", Pol Feig, koji je rekao da su svi koji govore da su Blejk i Ana u svađi u krivu.

