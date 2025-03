Influenserka Kejt Kasidi našla se na stubu srama nakon što je njen bivši partner i nekadašnji član benda "One Direction", Lijam Pejn , pao sa balkona trećeg sprata hotela u Buenos Ajresu.

Naime, veza Kejt i Lijama trajala je dve godine, a bila je primorana da napusti njihov zajednički stan u Londonu navodno na zahtev njegovih roditelja i to samo dan nakon pevačeve smrti. Kejt je u Argentini bila zajedno sa preminulim pevačem, ali je hotelsku sobu napustila dan pre tragedije jer, kako su pisali strani mediji, nije navikla da dugo bude na istom mestu, ali i da je morala da se pobrine za svog psa.

Novembra meseca prošle godine Kejt se prvi put susrela sa Lijamovim roditeljima i to na dan njegove sahrane koja se odvila blizu pevačeve porodične kuće u Bakingemširu. Na sahranu je došla sa sinom Elizabet Harli i dugogodišnjim prijateljem Demijanom Harlijem, a njeno ponašanje zamerili su joj mnogi strani mediji jer, kako su naveli, nije izgledala kao da tuguje.

- Čini se kao da zarađuje, jako je tužno to gledati. Bila je obožavateljka, a sada izgleda da koristi njegovo ime kad god joj odgovara - kazao je Lijamov prijatelj, navodi "Daily Mail".

- Morate se zapitati radi li to zbog sebe jer to sigurno nije zbog Lijama ​​ili njegove porodice. Sve je to veoma neprijatno - tvrde Lijamovi prijatelji i dodaju da svaki put nakon takve objave Kejt dobije novi pratioce.