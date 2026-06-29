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Bard srpskog glumišta Voja Brajović retko je govorio o privatnom životu, ali kada je govori bio je iskren do koske. Tako je bilo i kada je pričao o porodici, tačnije deci koju ima iz dva braka.

Naime, glumac iz prvog braka sa bivšom suprugom Ljiljanom ima sina Vukotu i ćerku Iskru, dok iz drugog braka sa koleginicom Milicom Mihajlović ima sina Relju.

Jednom prilikom rekao je da su deca plod hrabrih odluka njegovih supruga, a ne njegovih.

Foto: Ana Paunković

"Milica je puna života, optimizma i talenta. Taj spoj je dragocen za svakog ko se sa njom druži na bilo koji način. Relja je jedna Milicina vrlo hrabra odluka. Moja nije. Ja sam uvek govorio prosto da to ne mogu, jer ne mogu. Eto to je isto jedna od bitnih njenih karakteristika – da učini ono što misli da treba da učini. Učinila je bolje nego što sam ja mislio. Ja sam sada mator za tu vrstu roditeljstva ali je zato to sad nekako slađe. Sve su to bile odluke mojih hrabrih supruga. Da sam ja odlučivao ne bi ni bilo dece. Sigurno", rekao je Brajović svojevremeno u emisiji "Sve što mi pripada" i nastavio da govorio o svom životu.

"Ja to doduše kažem tautološki. Za sebe bih rekao da sam hvala Bogu ateista. Stalno prolazim kroz velika iskušenja, životna iskušenja. U ovim godinama mogu biti zadovoljan sa odnosom Boga prema meni. Uvek razmišljam o tome kad podvučem crtu da li sam više ljudi obradovao ili razočarao. Mislim da glumac kao i svaki umetnik služi svom narod", govorio je glumac.

1/5 Vidi galeriju Voja Brajović i Milica Mihajlović Foto: Damir Dervišagić, Ana Paunković

Šarmantna glumica Milica Mihajlović osvojila je publiku, ali i Voju sa kojim decenijama deli život. Brajović je svojevremeno govorio o tome šta ga je privuklo kod nje:

"Ne znam kako da vam obrazložim šta me je privuklo Milici. Kad bih to raščlanio i objasnio, onda mi ne bi bilo tako nedokučivo. Milica je neverovatan energetski izvor. Retke su takve osobe, sa tom količinom životne snage i radosti. Ona je veliki borac i uvek nalazi način da smiri situaciju i odagna moje loše raspoloženje", kazao je glumac.

(Kurir.rs)

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