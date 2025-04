- Zbog toga sam sigurna da postoji "do kraja života“, ali ljudi me konstantno demantuju. Dođe se do neke granice, ali taj neki stepenik nikako da se preskoči. Ne znam ima li takvih ljubavi kakvu su imali moji roditelji . Oni su živeli drugačije, zarad porodice su se uvek trudili da reše razmirice i probleme. To danas nedostaje.

- Ne fali ljubavi nego fali vremena i hrabrosti. Ali, ja uvek maštam i verujem, i ne želim to nikada da izgubim. Tako mi je lakše da živim. A to što smo mi danas jake, što se borimo, same sebe izdržavamo i ne treba nam muškarac, to nije hrabrost, to je „moram da se snađem i moram da se borim” - kazala je glumica ranije.