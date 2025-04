- Ponosan sam na to što jesam i svestan sam toga da je u Hrvatskoj i dalje mnogo ljudi i dalje primitivno i imaju baš usko shvatanje sveta. Tako da, ne zameram im i mislim da treba da se pozovu na tu hrišćansku ljubav koju promovišu i oko koje se bore, zato što su mnogo kontradiktorni. Mislim da je cela ta hajka puna paradoksa - rekao je Marko za "RTL" ranije, pa dodao:

- Sve ovo mi je postalo zabavno. Svestan sam svakako toga gde živimo i kakvo je naše okruženje, odnosno društvo, tako da ne čudi me. Isto tako mi je žalosno da sam ja moram biti prvi koji će da prizna javno kakva je moja s*******a orijentacija. Ponosan sam na to što jesam i želim da živim tako što se neću skrivati - rekao je Bošnjak.