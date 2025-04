- Kad sam ušla u RTS i studio, vratile su mi se najlepše uspomene. Za svakog mladog čoveka poziv da radi na televiziji bio je veliki izazov. Bila sam student Pravnog fakulteta u Beogradu kada me je Nikola Nešković pozvao da radimo "Slagalicu". Sada sam još ponosnija na trajnost ovog kviza i nadam se da će trajati još dugo - kazala je nekadašnja voditeljka pa se osvrnula na ono što joj je donela "Slagalica".

- Dragoceno iskustvo i sigurnost u javnom nastupu. Danas sam redovni profesor krivičnog prava i sudija Ustavnog suda. Ima mnogo sličnosti između posla voditelja i profesora koji ulazi u amfiteatar sa studentima. Nikad posle te škole nisam imala tremu . Uspela sam da zahvaljujući ovom poslu naučim da budem smirena i imam kontrolu nad svojim mislima. To iskustvo je danas još značajnije nego tih godina - istakla je pa objasnila zašto joj ne nedostaje televizija.

- Pratim kviz. I devedesetih ga je vodilo nekoliko voditelja. Moram da pomenem kolege Ivana Mladenovića, Ivana Bauera i Tanju Veljković. Radila sam prvih hiljadu emisija s Nikolom Neškovićem. Danas sve pohvale mogu da kažem na račun novih voditeljki s Kristinom Radenković na čelu. Mislim da to lepo rade i da su dale novu energiju kvizu. Svaka od njih ima autentičan pristup gledaocima. Naravno, i one same doprinose popularnosti kviza - istakla je Dragana i dodala da nema ništa protiv "titule" prve voditeljke "Slagalice".