Ali do tada se već razvio drugi, možda zanimljiviji pravac Kilmerove karijere. Godine 1986, Toni Skot ga je angažovao za njegov prvi visokobudžetni film, “Top Gun” (1986 ), adrenalinsku dramu o mornaričkim pilotima u obuci, gde je Kilmer igrao hladnog, arogantnog rivala glavnoj zvezdi filma, Tomu Kruzu. Ova uloga postavila je presedan za nekoliko njegovih kasnijih uloga, gde je bio ili partner glavne zvezde ili član zvezdane postave. U kratkoj sceni ponovio je ovu ulogu u nastavku filma iz 2022. godine, “Top Gun: Maverick” .

Takođe je bio partner Majkla Daglasa u filmu “The Ghost and the Darkness” (1996), istorijskoj drami o lovu na lavove krajem 19. veka u Africi. U filmu “Pollock” (2000), sa Edom Harisom u ulozi slikara Džeksona Poloka, Kilmer je igrao njegovog kolegu umetnika, Vilema de Kuninga. Glumio je i Filipa Makedonskog, oca Aleksandra Velikog (Kolina Farela), u grandioznom epu Olivera Stouna “Alexander” (2004).

Tokom karijere, Kilmer je često ostavljao utisak nepredvidivosti , kako na filmske gledaoce, tako i na same filmske stvaraoce.

"Postoji nekoliko scena u filmu gde moj lik jednostavno ne može dalje. Nisam se vratio u stvarnost sve do dve-tri godine nakon bratove smrti“, rekao je Kilmer u intervjuu 2002. za The New York Times.