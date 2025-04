Pre tri godine priznao je da je zamolio producente filma "Top Gun: Maverick" da ponove njegovu ulogu koristeći veštačku inteligenciju. Naime, glumac koji se u originalnom blokbasteru iz 1986. proslavio kao poručnik Tom 'Ajseman' Kazanski, tada je rekao da ga ljudi teško razumeju dok priča , ali da je on i dalje potpuno ista osoba kakva je nekad bio.

Val Kilmer u mladosti Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net / IPA / Profimedia, Carolco Pictures / Imagine Enter / AFP / Profimedia, MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

'Tom je bio Maverik, ali Maverikov neprijatelj je bio Ajsmen. Njih dvojica su išli zajedno kao so i biber. Nije važno što me producenti nisu kontaktirali, nije mi bilo neugodno pitati ih za ulogu. Dobio sam rak grla i oduzet mi je glas kakav sam pre imao. Ljudi oko mene muče se kako bi me razumeli. Usprkos svemu tome, i dalje osećam da sam potpuno ista osoba', izjavio je Val.