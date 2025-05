- Snimci i gostovanja su uvek odlična prilika za kreativnost i kvalitetnu saradnju. Sve je važno - šta kažete, kako se ponašate. Insistiram na pristojnoj komunikaciji jer to najviše govori o našem stilu, kao i o tome kako ste odlučili da izgledate. Elegancija je uvek bila ono čega se čvrsto držim privatno, dok za ulogu dozvoljavam kostimografu da se razmašta i da to što nosim bude u skladu sa likom koji tumačim i često, skoro uvek, nije slično meni, a u tome i jeste čar posla kojim se bavim - istakla je ona u opisu objave.

- Ima dosta komentara koji nisu pristojni. Stavila sam snimak gde hodam ulicom, nema ništa samo hodam, a ispod su takvi komentari da ne možete da poverujete da neko tako nešto može da pomisli i napiše. Ono što je zabrinjavajuće kada govorimo o podršci žena prema ženama o kojoj se toliko priča, najgore komentare pišu žene drugim ženama, to je potresno i dirvljivo, ne meni, ja ih ranije nisam brisala, sada to radim, jer zašto bi neko na mom Instagramu pisao šta hoće, a ja to ne radim drugima - rekla je ona.