Majka glumca Glena Pauela, Sindi, demantovala je glasine da je njen sin u romantičnoj vezi s glumicom Sidni Svini nakon njenog raskida od verenika, filmskog producenta Džonatana Davina, piše Page Six. "Oni definitivno nisu zajedno", rekla je Sindi nazivajući nagađanja o njihovoj vezi "glupim".

"Nema ništa iza zatvorenih vrata", dodala je.

Sidni i filmski producent Džonatan Davina, sa kojim je glumica nedavno raskinula Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Zvezde filma "Anyone But You" provele su zajednički vikend u Dallasu u Teksasu kako bi proslavili venčanje Glenove mlađe sestre Lesli, za koju Sindi kaže da je bliska prijateljica sa Svini. "Volimo Sidni. Smatramo je jako, jako dobrom prijateljicom", kazala je mama poznatog glumca dodajući da je nisu dugo videli.

Fotografije na kojima su Svini i Pauel navele su korisnike društvenih mreža da nagađaju da li je njihovo prijateljstvo preraslo u romantični odnos. Mnogi obožavaoci navijaju za to otkako je 2023. godine izašao film "Anyone But You".

Sidni Svini i Glen Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Međutim, jasno je da Svini nije prisustvovala venčanju kao Glenova pratnja. Sindi je rekla da je Svini potvrdila dolazak na događaj davno i da je dovela svoju najbolju prijateljicu kao svoj plus jedan nakon prekida sa verenikom.

Iako se Svini i Pauel odlično slažu, Sindi je sugerisala da nema prostora za romansu između njih jer da su hteli da budu zajedno do sada bi već bili. Istakla je na kraju da je se ne tiče ljubavni životi ovog para i da želi ono što je najbolje za sve.

Što se tiče njenog sina, volela bi da on završi s nekim ko ga bezuslovno voli i koga on toliko voli. Priznala je da je glumac trenutno previše zauzet da bi tome posvetio svoju punu pažnju. "On je porodični čovek. Želi porodicu i želi svoju sreću zauvek. To jednostavno nije sada", završila je.

