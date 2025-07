Svi znaju da je Mekoli Kalkin, koji je zaradio milione zahvaljujući "Kevinu Mekalisteru", imao problematično detinjstvo, kao i da je u 15. godini tužio roditelje, kako bi izgubili pravo da upravljaju njegovim novčanim fondom. U podkastu je otkrio da je to uradio samo zbog oca, koji je zlostavljao i njegovu braću, sestru i majku.

"Moje najranije sećanje na njega jeste ono kada sam pomislio 'nikad neću biti ovakav prema mojoj deci'. Ne verujem da je mogao da bude takav, imao je divnu decu, talentovanu decu, to je strašno. Sada, kada sam i sam otac, uzburkaju mi se osećanja", rekao je Mekoli Kalkin i otkrio da ni on ni ostatak porodice nije s njim u kontaktu već 30 godina.

"Zaslužio je to. To je čovek koji je imao sedmoro dece, sada ima četvoro unučića i niko od svih njih ne želi da ima ništa s njim. Verujem da on misli da ništa loše nije uradio".