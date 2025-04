- Spasila me, spasila me od inferna ledene samoće… Spasio me anđeo, najveći od svih – Anđelina… Kad me ljudi pitaju kakva je ona, uvek im kažem da je poput drugih žena i drugih zvezda, ali još puno više… Anđelina je još lepša, još mudrija, još tragičnija, još čarobnija… Prizemnija je od drugih. - napisao je Kilmer tada pa dodao: