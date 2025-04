Lančester je otkrila da je njihov brak zapravo samo bio paravan za homoseksualnost Čarlsa Lotona . On je imao dogovor sa Elsom da može imati svoje "prijatelje", a ona svoje i tog dogovora su se držali do samog kraja, te živeli kao brat i sestra.

- Pričao mi je o svojoj homoseksualnosti i samo je počeo da plače . Rekao mi je da radi stvari koje idu protiv Boga. Ja sam tada imao jedva 24. godine i nekako nisam mogao da razumem šta mi govori. Rekao sam mu: "Čarlse, kakve veze ima šta si. To si što si, nisi učinio nikakav zločin ", a on mi je odgovorio da jeste počinio veliki greh i nije prihvatao moju utehu. Jako sam ga voleo i želeo sam da mu pomognem. Elsa mi je kasnije rekla da je imao noćne more i da se budio usred noći i plakao jer je počinio greh - ispričao je Leri Adler , blizak prijatelj i kolega Lotona.

- Želeo sam da ga upoznam sa svojim sinom, koji je u to vreme imao četiri godine. I on me je pitao kada je vido Čarlsa: "Ko je ova dama? Odmah sam na njegovom licu video grimasu. Rekao sam: "Ne, ovo nije dama, ovo je jedan gospodin, moj kolega i izuzetan glumac. A moj sin je pitao: "Zašto onda ima grudi?" Tada sam morao dete da izjurim napolje jer sam znao da će to Lotona baciti u ponor. Čarls je odmah napustio prostoriju i video sam ga četiri sata nakon toga, ne znam gde je bio. Nikada nije bio zadovoljan sobom - rekao je glumac Piter Ustinov.