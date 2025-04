Bila je Diznijeva zvezda i uživala veliku slavu, no u poslednje vreme glumica Amanda Bajns(39), viđena je u lošem stanju. Pre dve godine se sama prijavila u centar za mentalno zdravlje jer je osetila da nije dobro, kako su tada pisali strani mediji. Glumica koja se proslavila se u tinejdžerskim komedijama, poput "She's the Man" i "What a Girl Wants", nakon što je stekla slavu odala se raznim porocima, koji su joj upropastili karijeru, ali i život.