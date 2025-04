Privukao je svu pažnju kada je na Met Gala događaju 2023. godine poneo smelu kombinaciju...

Pedro Paskal, koji je 2. aprila 2025. napunila 50 godina, je više puta je ponela titulu jednog od najzgodnijih muškaraca na svetu, a povodom njegovog rođendana, donosimo nekoliko razloga zašto je to apsolutno zasluženo.

Od njegovog prepoznatljivog stila na crvenom tepihu—uključujući onog legendarnog šortsa na Met Gali—do opuštenih koktela na plaži s prijateljima, prisetimo se nekih od naših omiljenih fotografija rođendanskog dečka, Pedra Paskala.

Nestašan osmeh

Nakon što je 2014. godine dobio probojnu ulogu u Igri prestola, PasKalova zvezda nastavila je da raste zahvaljujući glavnim ulogama u serijama ,,Narkos" (eng. ,,Narcos), ,,Mandalorijanac" (eng. ,,The Mandalorian") i ,,The Last of Us".

Glumac je 2023. godine fotografisan na ,,FYC" događaju za ,,The Last of Us", gde je ispod upečatljivih naočara uputio svoj prepoznatljivi smireni osmeh.

Slomljena ruka

Čak i s povredom, Pedro Paskal je uspeo da pretvori medicinsku potporu za ruku u modni detalj dok je prisustvovao dodeli Zlatnih globusa 2024. godine.

Dan na plaži

Neposredno pre nove godine, Paskal je uživao na suncu sa prijateljima, uključujući osnivačicu brenda ,,LNA Clothing", Loren Aleksander, koja je podelila ovu fotografiju na kojoj Paskal, bez majice, pije napitak od kokosa.

Dinamični duo

Na kraju njihove lažne svađe tokom sezone dodela nagrada, Paskal je učinio ono što bi svaki dostojanstven protivnik uradio—podelio je selfi sa Kieranom Kalkinom, koji ga je pobedio u kategoriji najboljeg glavnog glumca u dramskoj seriji na dodeli Emi nagrada u januaru 2024. godine.

Otkrivene noge

Paskal je privukao svu pažnju kada je na Met Gala događaju 2023. godine poneo smelu kombinaciju koja je istakla njegove zategnute noge.

Uvek moderan

Paskal definitivno ima stila. Na premijeri druge sezone ,,The Last of Us", je poneo elegantnu kombinaciju uske rolke i sakoa, upotpunjenu svojim prepoznatljivim blagim osmehom.

Pedro i Dženifer

Podsećamo, Dženifer Anistonje nedavno snimljena u društvu Pedra Paskala u elitnom ,,Tower Bar"-u hotela ,,Sunset Tower" u Vest Holivudu. Glumci su proveli tri sata u opuštenoj atmosferi, a paparaci su ih uhvatili u prijateljskom razgovoru ispred restorana.

Njihov izlazak dodatno je podgrejao glasine da bi Pedro Paskal mogao dobiti ulogu u hit seriji Dženifer Aniston, ,,The Morning Show". Spekulacije su počele tokom ,,Critics Choice Awards", kada su Dženifer i njena koleginica Riz Viderspun spontano pozvale Pedra tokom intervjua na crvenom tepihu.

Pedro Paskal je kasnije progovorio o glasinama vezanim za Dženifer Aniston.

"Prijatelji smo i otišli smo na večeru s zajedničkim prijateljima,“ rekao je 24. marta za E! News na premijeri druge sezone serije ,,The Last of Us" . Jednostavno je dodao: „Dešava se.“

Izvor blizak situaciji takođe je progovorio za Page Six. "Između Dženifer Aniston i Pedra Paskala nema romanse,“ rekao je insajder. „Poštuju se kao umetnici, ali njihov odnos je strogo platonski i nisu u vezi.“

