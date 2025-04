Kada je 1989. godine Ejmi Irving iznela jedan od najskupljih zahteva za razvod u istoriji Holivuda, svi su mislili da će to biti kraj njene veze sa čuvenim režiserom Stivenom Spilbergom . Razvod od 100 miliona dolara sa legendarnim filmskim tvorcem, trebalo je da označi kraj jedne ljubavne i profesionalne priče koja je započela još 1976. godine, tokom audicije za njegov film "Bliski susreti treće vrste", ali ipak, realnost je bila daleko drugačija.

Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Stiven Spilberg, Emi Irving Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Njihova veza započela je 1976. godine, kada je Spilberg, tada već etablirani reditelj, primetio talentovanu mladu glumicu Ejmi Irving. U to vreme, ona je bila na početku svoje karijere, dok je on već imao uspehe sa filmovima poput Ralja. Njihova veza bila je turbulentna – raskidali su i mirili se nekoliko puta, a na neko vreme su se čak razišli jer je Irving smatrala da joj veza sa slavnim rediteljem ometa karijeru.

"Uvek smo imali otvorenu komunikaciju", priznaje Ejmi, dodajući da su ona, Stiven i Kejt često zajedno izlazili, uživajući u neobičnoj vrsti prijateljstva koja je izašla iz ruševina njihovog braka. A kako je to izgledalo u stvarnosti? Na svakom koraku, Stiven i Ejmi su dokazivali da razvod ne mora da znači kraj svega.

Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Stiven i Kejt Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Kada je 1979. godine njihova romansa uzela pauzu, a rol Stivenove muške partnerke Marion Ravenwood u Indijana Džonsu otišla Karen Alen, Ejmi je verovala da je to kraj svega. Ipak, sudbina je imala druge planove. Tri godine kasnije, sreli su se ponovo u Indiji, kada je Ejmi snimala The Far Pavilions, a Stiven tražio lokacije za Indijanu Džonsa i hram sudbine. Susret nije bio slučajan, i između njih je opet započela priča koja je danas izuzetno nesvakidašnja.