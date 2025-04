- Duboko smo tužni što objavljujemo smrt našeg voljenog "doživotnog predsednika" Lija Montegjua u 97. godini. Li je bio veoma cenjen glumac, ali za nas je on bio spasilac biblioteke . Nedostajaćeš nam - navedeno je u saopštenju.

Glumac iz Beržeraka imao je izuzetno uspešnu TV karijeru koja je trajala više od šest decenija, a najpoznatiji je bio najpoznatiji po svojim dugogodišnjim ulogama u TV emisijama "The Sweeney", "Bergerac" and "Seconds Out", a debitovao je i u mnogim filmovima od kojih je "Mulen Ruž" (1952. godina) najpoznatiji.