Glumac i muzičar Džek Blek gostovao je u ponedeljak u emisiji "The Tonight Show", a odmah na početku dogodila mu se nezgoda koja je nasmejala sve u studiju. Voditelj Džimi Falon najavio je svog gosta koji je u dvoranu ušao svirajući gitaru.

Blejk je započeo da svira među publikom, a onda se spustio do benda. Nakon što je završio sa sviranjem, krenuo je do Falona. Tada su mu pred svima pale pantalone ispod kojih je nosio šarene bokserice. Falon je počeo da se smeje, kao i publika, a Džeku to, kako se čini, nije uopšte smetalo, pa su se i zagrlili.