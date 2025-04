"Zaljubio sam se u sunce" kad sam se preselio na Floridu, koja je poznata kao "Sunčana država", kaže Sina, dodajući da u to vreme nije prepoznao značaj zaštite kože. "Bio sam previše tvrdoglav da bih počeo koristiti kremu za sunčanje", priznao je. "Mislio sam da problem nikada neće doći do mene. Imao sam puno izlaganja s minimalnom zaštitom, i to me sustiglo."