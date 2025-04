Gledaoci koji su pratili treću sezonu serije "Beli lotos" nisu bili jedini koji su imali rezerve prema šokantnim scenama incesta između braće Lohlana i Saksona Ratlifa . Direktorka kastinga Meredit Taker rekla je da su neki glumci, koji su se prijavili za uloge Lohlana i Saksona, odustali jer su se osećali "neprijatno" zbog incestnog sadržaja, piše The Mirror.

"Za te scene između braće morali smo ljude unapred da obavestimo. Rekli smo: ‘Biće scena istospolnog ljubljenja i sličnih stvari. Da li vam je to u redu?‘ Mislim da je možda jedan momak odustao od uloge Sema, ali neki od tih mladića imali su jedva 18 godina pa ih razumem", ispričala je.

Iako su uloge na kraju pripale Semu Nivoli (21) i Patriku Švarcenegeru (31), ekipa je i dalje strahovala da bi obojica mogli da odustanu nakon što pročitaju scenario i vide da uključuje incestne scene. "Kad smo Patriku i Semu poslali scenario, Majk Vajt i ja smo bili nervozni. Naterao me da pošaljem poruku Patriku. Bili smo zabrinuti", rekao je producent Dejvid Bernad.

"Ima smisla za priču, i metaforički i praktično, na tužan način za moj lik. To mi je bio prvi put da sam ikoga poljubio pred kamerama. Mislim da je prošlo glatko koliko je moglo. Jedino što mi je bilo neprijatno je to što smo bili na jahti, meni lako bude muka na moru" , dodao je.

Šarlot Le Bon, koja u trećoj sezoni igra misterioznu manekenku Kloi, otkrila je Švarcenegerovu reakciju na incestni sadržaj. "Mislim da je Patriku to bilo jako teško, ali da je razmišljao: ‘Nema veze, hajde da to uradimo kako treba iz prve, da ne moramo da ponavljamo.’ Jer, ako ne ispadne dobro, moraš to da radiš opet i opet. Ali Patrikova reakcija u epizodi je njegova prava reakcija. Svi smo mislili da će povratiti", izjavila je.