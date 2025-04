Elizabet En Henks, ćerka slavnog glumca Toma Henksa i njegove prve supruge Samante Luis, najavila je svoje memoare "The 10: A Memoir of Family And The Open Road", u kojima je progovorila o burnom detinjstvu i komplikovanom odnosu s majkom. Elizabet, koja se danas zove E. A. Henks (Elizabeth Anne), ispričala je kako je razvod njenih roditelja uticao na njeno detinjstvo, ali i detinjstvo njenog brata Kolina.