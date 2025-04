"Beba je naučio da piše nekoliko reči i rekao mi je: 'Oh, mama, želim da napišem pismo tati, šta da napišem?' Rekla sam mu: 'Pa, napiši - volim te'. On je to napisao i poslali smo to kao obično pismo", izjavila je Del Santo jednom prilikom. "Nakon što je Konor umro, Erik i ja smo stigli u London na sahranu. Bila sam tamo kada je Erik primio svoju poštu odmah nakon sahrane i otvorio ju je, a bilo je Konorovo pismo. To je trenutak koji ne mogu da zaboravim."