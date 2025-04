- O novinarstvu nisam razmišljala kao o svom pozivu. Lepo sam pisala pismene zadatke iz srpskog, i to je to. Ušla sam u ovaj svet sticajem neobičnih okolnosti, pa volim da kažem da nisam ja htela televiziju, već je ona htela mene. Uzore sam kasnije prepoznala, kad sam već zagazila u posao. Lako je prepoznati ko zna, i onda skupljaš, upijaš, ne propuštaš, kupuješ, kako se to kaže u žargonu - ispričala je jednom prilikom u razgovoru za Kurir.