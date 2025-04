Dejv Alen, legendarni basista koji je obeležio post-pank scenu Britanije svirajući u bendovima Gang of Four i Shriekback, preminuo je u 69. godini života. Uzrok smrti još uvek nije zvanično saopšten.

Vest o njegovoj smrti potvrdio je dugogodišnji saradnik i prijatelj iz benda "Gang of Four", Hugo Bernam, koji je otkrio da je Alen godinama vodio tešku i tihu borbu s ranim oblikom mešane demencije. "Bilo je to bolno i tužno vreme za njegovu suprugu Pedi, decu i sve nas koji smo ga voleli", naveo je Bernam u emotivnoj poruci, prisećajući se dirljive poslednje posete i razgovora ispunjenog smehom i uspomenama na "pola veka isprepletanih života, muzike i prijateljstva".