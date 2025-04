Stao na ludi kamen

Pogledajte u galeriji kako izgleda fatalna Sandra:

Foto: JIM RUYMEN / UPI / Profimedia, TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia, CelebCandidly / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Kristijan Bejl i Sibi Blažić Foto: JIM RUYMEN / UPI / Profimedia, TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia, CelebCandidly / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

- U mojoj porodici svi su bili razvedeni, pa nisam imao baš zdrave ideje o braku. Onda sam upoznao Sibi i odjednom mi se to učinilo fantastičnom idejom - izjavio je jednom prilikom.

Promenio veru zbog nje

Foto: CelebCandidly / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Marksman/ Snorlax / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Kristijan Bejl - porodica Foto: CelebCandidly / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Marksman/ Snorlax / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

- Moja supruga je neverovatno jaka žena. Snažna i otresita, ne trpi bilo kakve gluposti i zato je volim. Kako se ponašam kod kuće, to dosta zavisi od uloge za koju se spremam, ali mojoj Sibi se to sviđa. To možete da gledate na dva načina - s jedne strane neko bi rekao 'jadna žena, sigurno joj nije lako da se nosti sa tim', a s druge strane možete da joj zavidite i kažete 'kakva srećnica, u isto vreme može biti s toliko različitih muškaraca - rekao je svojevremeno glumac.