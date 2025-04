- Tata je mislio da od zdravstvenog osiguranja može da napravi veliki biznis, pa je 1994. godine zaglavio u zatvoru, gde je ostao punih pet godina. Veoma smo bliski, posebno od kako sam dobila prvo dete. On živi u Las Vegasu i kad god može dolazi da nas obiđe. Od mame sam nasledila radoznalost, ljubav prema književnosti i umetnosti i definitivno da dobro razmislim pre nego što nešto odlučim. Od tate sam dobila impulsivnu stranu, neustrašivost, spremnost da ponekad uđem u rizik. Ipak sam ja potomak jedne prilično revolucionarne porodice.

Verovatno sam jedini član familije Jovović koji nije bio u zatvoru. Moj deda je, a mislim i njegova braća, bio zatočenik na Golom otoku. Ta priča o tom ostrvu, fascinira me! Zato želim da sa rođakom Mirkom, koji je reditelj, snimim film o Golom otoku. Skoro sam skapirala pravo značenje tog imena, u smislu - ogoljeno ostrvo. Još više me onda interesuje ta tema. Za Amerikance bi to bilo jako zanimljivo. Volela bih da napravim film o divljoj, nasilnoj, dramatičnoj istoriji moje porodice. Nismo mogli da je izbegnemo, čak i da smo hteli - kazala je Mila jednom prilikom za "Sedmicu".