- Ljudi to lako pomešaju sa takozvanim jutarnjim mučninama, ali nije isto. Vrlo je iscrpljujuće, jer se gotovo ništa od hrane i tečnosti ne može zadržati u organizmu. Posledice su razni zdravstveni problemi. Mene su često, i posle trudnoće sa Danilom i sada, pitali kako je moguće da sam tako mršava. Verovatno je jedina dobra strana ovog sindroma to što ne možeš da se ugojiš, jer devet meseci ne možeš ništa da pojedeš - otkrila je Marija Bergam u intervjuu za "Hello", napominjući da ne bi bilo na odmet da se javnosti približi sa čime se suočavaju žene koje imaju taj problem.