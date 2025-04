Muškarci su je naprosto obožavali, a 90-ih je navodno bila u šemi i s Donaldom Trampom. Još 80-ih za njom je potpuno poludeo bogati naftni preduzetnik Dž. Hoverd Maršal , a ona je pristala da se uda za njega tek nakon smrti njegove supruge i to kada je on imao 89 godina. Mnogi su smatrali kako je u brak ušla zbog novca, a ona je to demantovala.

- Niko me nikada pre nije voleo i poštovao kao on, i volim ga zbog toga. Dosta mi je toga da me optužuju da sam sponzoruša. Jednostavno me uzbuđuju staračke pege. Niko me nije poštovao, voleo i radio sve te stvari za mene, rekla je ona o svom starijem suprugu.