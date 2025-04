- Dođavola ne, to nikad nisam uradio. Mislim, kad je porodica u pitanju, to je zabranjeno, Dejmone - uzvratio mu je voditelj.

Nakon što je saznao da je i njegov nećak bio u ljubavi sa njegovom tadašnjom devojkom, to ga nije sprečilo da nastavio odnos sa njom, ali se ipak obratio svome nećaku da proveri kako se on oseća u vezi s tim.

- Pitao sam ga šta kaže na to, a on mi je odgovorio: "To je tvoja stvar." Na to sam rekao: "Ok, idemo!" Zaljubio sam se i bilo je sve u redu - prisetio se uz smeh i našalio se da su "porodična okupljanja nakon toga bila neprijatna."