U autobiografiji je Pamela Anderson otkrila da jeste uživala u tome što je bukvalno non-stop imala seksualne odnose sa bivšim mužem Tomijem Lijem , ali da je iskustvo koje ju je oborilo s nogu zapravo mnogo prostije – bio je to tango sa muškarcem mnogo starijim od nje.

"To me je promenilo i nikada to nisam zaboravila", napisala je Pamela Anderson.