Kada je holivudska zvezda Džon Travolta upoznao Keli Preston , to nije bio samo susret dvoje ljudi, to je bila ljubavna priča koja je krenula iz mračnih i komplikovanih dubina. Keli je tada bila u nesrećnom braku, a Džon je, kao i uvek, bio okružen zagonetnim pričama i skandalima. Međutim, ono što je usledilo nakon njihovog upoznavanja, ništa nije bilo kao što su očekivali.

Iako su imali i druge uspone, poput rođenja sina Bendžamina koji je vratio svetlost u njihov dom, Keli je odlučila da ostane uz svog muža do poslednjeg trenutka. Ali ni to nije bilo dovoljno. Tragedija se ponovo obrušila na porodicu: 2020. godine, nakon duge borbe sa rakom dojke, Keli je preminula. I to nije bilo samo gubitak žene Džon Travolte, to je bio gubitak ljubavi, borbe i nade koju je ova hrabra žena nosila.