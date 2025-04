S obzirom na to da je Tejlor Svift navodno zaradila oko 35 miliona dolara samo od australijskog dela svoje turneje Eras, lako je razumeti da globalne superzvezde zarađuju toliko novca. No, postoji jedno ime na spisku 10 najbogatijih muzičara koje verovatno nikada niste čuli, osim ako ste veliki obožavalac džez muzike. (Ili ako ste u poslednje vreme završili na džez-toku.)

Danas džez ne donosi toliko prihoda kao, na primer, pop muzika, a sigurno nije donosio ni kada je Alpert počeo da nastupa. Ali, to ga nije sprečilo da stekne svoje mesto među zvezdama poput Džej Zija, koji zauzima prvo mesto na Esquire-ovoj listi.

Alpert je takođe poznat po osnivanju A&M Recordsa sa Džerijem Rosom 1962. godine. Izdavačka kuća je postala jedna od najvećih u Severnoj Americi, a Alpert ju je kasnije prodao za 500 miliona dolara. Uveden je u Rock and Roll Hall of Fame 2006. godine i ostaje jedini muzičar koji je dospeo na prvo mesto liste Billboard Hot 100 kao vokalista i instrumentalista.