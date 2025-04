"Kad nabacim kostim za kupanje" , napisala je Karanovićeva u opisu fotografije i dodala heštag "baš me briga ko šta misli" .

Glumica se ne libi da objavljuje fotografije na Instagramu koje nisu "savršene" i koje je predstavljaju kao normalnu ženu, i to je radila više puta. Ona svakom svojom objavom oduševi brojne pratioce i korisnike ove društvene mreže.

Proslavljena glumica je u sedmoj deceniji, ali sudeći po njenoj koži to nikako ne bi moglo da se zaključi. Ona je ranije govorila o tome da je nudista , kao i da joj je takav tip fotografisanja skroz normalan, pa se više puta slikala bez ijednog komada odeće na sebi i slike postavljala na društvene mreže.

Mira redovno sa svojim pratiocima na Instagramu deli i fotografije iz teretane, s obzirom na to da redovno vežba, a jednom je sve oduševila kratkim snimkom na kom je moglo da se vidi kako diže tegove. Ona uvek gleda da ima do pet treninga nedeljno, a i drugim ženama je, ako je suditi po društvenim mrežama, inspiracija da i one treniraju.