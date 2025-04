Bio je to nezaboravan nastup koji mi je pomogao da shvatim transformativnu moć muzike. Videti ga kako nastupa kada sam bila u srednjoj školi promenilo je tok mog života. Tokom odrastanja sam se uvek osećala kao autsajder i gledanje njega na pozornici pomoglo mi je da shvatim da je u redu biti drugačiji, istaknuti se, ići putem kojim ide manje ljudi. Zapravo, to je bilo jako važno", poručila je.

Priznala je da joj je bilo jako bolno to što je Elton javno rekao da mu se ona ne sviđa kao izvođač. "Nisam to shvatila. Rekli su mi da je Elton muzički gost na ‘SNL-u‘ i odlučila sam da odem. Morala sam da odem iza pozornice i suočim se s njim. Kad sam ga srela, prva stvar koju mi je rekao bila je: ‘Oprosti mi‘ i zid između nas je pao", istakla je. Rekla je da je prošlo samo nekoliko minuta pre nego što su se zagrlili i pomirili. Otkrila je i da joj je Elton rekao da je napisao pesmu za nju te da želi da sarađuju.

Njihova svađa započela je pre više od 20 godina kada je Elton kritikovao Madoninu pesmu "Die Another Day". Tada je rekao da je to "najgora Bondova pesma ikada". Sukob se pogoršao 2004. godine na dodeli nagrada Q, kada je Elton osvojio nagradu za najboljeg klasičnog kantautora, a Madona je bila nominovana za najbolju izvedbu uživo.

Dok je on primao svoju nagradu, opleo je po Madonni u svom govoru. "Madona, najbolja izvedba uživo? Od*****. Otkad je to uživo? Žao mi je zbog toga, ali mislim da svako ko tako nastupa na pozornici, kad platite 75 funti da ih vidite, mora biti upucan. Hvala vam puno. Sad će me maknuti s njene liste božićnih čestitki, ali smeta li mi? Ne", rekao je tada.