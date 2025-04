Momčilo Otašević i Jelena Perčin su u braku dobili dvoje dece, ćerku Mašu i sina Jakšu.

Momčilo Otašević i Jelena Perčin popularni su glumci u regionu i u javnosti su nekada smatrani skladnim parom, a posebno je zanimljivo kako je počela njihova ljubavna priča.

Popularni glumci su se upoznali na snimanju serije "Zora dubrovačka", a na pitanje da li je mogao da zamisli da će mu upravo taj projekat doneti ljubav, brak i decu, glumac je rekao:

- Ne, nikad. Ni Jelena, ni ja. Dogodilo se. Upoznao sam je kad sam došao na kasting. Jelena je pitala koje sam godište. Ja kažem '90, a ona pita producentkinju Jelenu Veljaču je li to neka zafrkancija. Kasnije me pozvala na kafu da popričamo o snimanju, radili smo, bili super partneri, prijatelji, ali da mi je neko tad rekao da ćemo se zaljubiti, da ću ostati u Zagrebu, živeti ovde, ne bih mu verovao - rekao je tada glumac.

1/8 Vidi galeriju Momčilo Otašević Foto: Ana Paunković

Krili da se razvode

Njih dvoje su u braku dobili dvoje dece, ćerku Mašu i sina Jakšu. Momčilo je nedavno za 24 sata otvoreno je progovorio o očinstvu, izazovima roditeljstva, ali i profesionalnim planovima koji mu trenutno ispunjavaju život.

- Deca su na prvom mestu u svakom trenutku i trudim se da svoje slobodno vreme posvetim njima i da ga iskoristimo na najkvalitetniji mogući način uz puno adrenalina, zabave, radosti, sreće, ljubavi i maženja - istakao je glumac na samom početku koji uvidi na sebi promene od kada je postao otac.

- Očinstvo te potpuno promeni, pogotovo ako dete dobiješ pre tridesete. Shvatiš da nisi više sam sebi na prvom mestu, nego ima neko važniji. Nadam se da ću zbog toga biti bolji čovek nego što sam bio pre.

Glumica je nakon razvoda istakla da želi da sve ostane između njih dvoje, bez uplitanja javnosti.

Jelena Perčin Foto: Printskrin

- Moram da priznam, smeta mi interesovanje za moj privatni život. Ne volim da se izlažem, ne volim da govorim o svojoj porodici, čak to smatram neukusnim i stoga se trudim da se zaštitim privatnost maksimalno koliko mogu - rekla je.

Otkrila je i da je zbog dece ostala u dobrim odnosima s Momčilom.

- Odnos nam je pristojan. Imamo dvoje zajedničke dece i samo su oni prioritet - kaže ona.

Na pitanje da li joj je, nakon što se saznalo da se razvodi, pao kamen sa srca odgovorila je: "Nije. Neko kamenje ostaje zauvek".

Jelena je govorila o tome kako da kroz razgovor deci zajedno razjasnite proces razdvajanja.

Jelena Perčin Foto: Printscreen

- To je veoma različito i individualno. Moj prvi razvod je bio potpuno drugačiji od ovog drugog, jer su različiti ljudi umešani. Postoji situacija u kojoj možete dati sve od sebe i nadati se najboljem. Nema pravila. Posledice mogu biti ovo i ono, ali mislim da je mnogo teže biti u lošem braku. Za nas nije velika promena jer mama, to je naš posao, nije bilo mnogo, on je mnogo radio, tako da u tom smislu nije bio šok za decu. Mislim da je važno, a ono što mi se od početka pokazalo jeste da postoji komunikacija. Da deca vide komunikaciju između roditelja i da ona nije patološka. Ako je moguće, čovek uspe da ostavi deo svog besa, povređenosti... po strani. Da zaista stavim decu na prvo mesto - rekla je Jelena. Ona je istakla da je komunikacija između razdvojenih supružnika veoma važna.

- Ako se to ne može normalno, onda što je moguće više izbegavajte komunikaciju pred decom, upravo zato što čitaju ove znakove. Deca su zapravo veoma prilagodljiva, ne treba previše da mistifikujem. Važno mi je da nikada nisam rekla Loti, a sada ni Maši i Jakši: Mama i tata više nisu zajedno jer se ne vole! To mi je nešto grozno. Maša i Jakša su još uvek premali. Kasnije sam to komunicirala sa Lotom, negde u prvom razredu počela je da postavlja pitanja. Onda bi joj rekla, ne, volim tvog tatu. Nismo više zaljubljeni, nismo više u braku, ali ja ga volim i on mi je prijatelj i nekako mi je važan, jer je tvoj tata. I onda tu nekako steknu neku stabilnost i ne osećaju da moraju da biraju između dva roditelja - zaključila je Jelena Perčin.

Momčilo Otašević Foto: Luka šarac

Glumac je priznao da mu je bilo jako teško zbog razvoda, ali da su mi porodica i prijatelji bili velika podrška i oslonac.

- Kad se to dogodilo, prvo sam pomislio da je smak sveta. Međutim, kad sam razmislio, shvatio sam da je možda tako i bolje i tražio najbolje rešenje za decu i po tome se ravnao. Nisam imao mnogo vremena da olajavam. Danas se trudim da mislim pozitivno i da se organizujem što bolje mogu u novonastaloj situaciji. Teško je, promena je ogromna, a deca su sad na prvom mestu.

Inače, spekulisalo se da je glumac Momčilo Otašević ostavio suprugu Jelenu Perčin zbog hrvatske glumice Ane Uršule Najev.

Ana je oštro demantovala navode da je Momčilo ostavio suprugu zbog nje.

Momčilo i Jelena Foto: Printskrin, Ana Paunković

- Apsolutno nije. Momo i ja smo kolege i nikad nismo imali, niti imamo ljubavni odnos. To da sam ja razlog njihovog razvoda nema nikakve veze s istinom i zdravim razumom. To je između ljudi koji se razvode i trebalo bi njih da pitate za detalje. Momo ima dvoje male dece i smatram da zbog toga javnost zaslužuje da zna istinu. Barem iz poštovanja prema svima bližnjima, ako već ne postoji poštovanje prema nama - rekla je glumica tada i dodala:

- Činjenica da trenutno snimam seriju u kojoj mi je on glumački partner, kolega i prijatelj koji trenutno prolazi kroz proces razvoda, potpuno je, eto, dovoljna da me javno, bez ikakvog potkrepljena, dokaza ili bilo kakvih suvislih informacija, prozivaju kao krivca za razvod mojih kolega. Bez ikakve zadrške se usuđuju da me nazivaju rasturačicom porodice i braka - rekla je glumica za "Slobodnu dalmaciju".

