– Samo želim to da razjasnim jer me ljudi pitaju: „Da li je Patrik stvarno kao Sakson?“ A ja im kažem: „Mislite li da bih ja odgajila Saksona?“

– Posle scene u kojoj je go u prvoj epizodi, neko me je pitao : „Brate, da li si stvarno takav sa svojim rođenim bratom?“ – Ne! – odgovorio je Švarceneger. – Ali ne možeš ti da kontrolišeš šta ljudi misle.

Šokantne scene i komentari Arnolda Švarcenegera

Knjiga u senci sinovljeve slave: „Svi me pitaju za Saksona“

Majčinski instinkt: Znala je za „neke“ scene

– Upozorio me je, ali nije me baš upozorio. To je nešto između mene i Patrika. Kao da me je upozorio, a zapravo nije.