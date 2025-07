Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Keri Grant i Dajan Kanon Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Upoznali su se 1962. godine, kada je imala svega 25. Mlada, neiskusna, sa snovima o uspehu u Holivudu. On, sa druge strane, gotovo tri decenije stariji, već je bio bog i legenda filmske industrije. Kad joj je prvi put rekao da ga prati do sobe, nije stigla ni da izgovori “ne” – već se našla pored njega. Njegove reči su bile možda pomalo i jezive. “Hajde, ne ujedam”, izgovorio je nonšalantno gledajući televizor, i to u trenutku dok je kućna spremačica ulazila sa večerom su sobu. Već tada je Dajana pomislila - prvi sastanci sa slavnim ljudima nisu ono što je očekivala.