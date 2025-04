Glumica Dženifer Aniston i njen kolega Džejk Džilenhol tumačili su glavne uloge u filmu „Dobra devojka“ ("The Good Girl") iz 2002. godine.

Džejku su mnogi muškarci zavideli na tome što je imao priliku da snima intimne scene sa Dženifer. Tih 2000-ih ona je bila jedna od najtraženijih glumica. To ne treba da čudi ako se uzme u obzir da je igrala u jednoj od najpopularnijih serija svih vremena "Prijatelji" ("Friends"), što joj je donelo svetsku slavu. Milioni žena želele su da budu poput nje, a muškarcima je bila san snova.

- To je bilo mučenje, ali zapravo i nije bilo mučenje. Mislim, bila je kombinacija toga - izjavio je glumac.

- Čudno je. Ljubavne scene su čudne jer vas gleda 30, 50 ljudi. To me ne uzbuđuje - dodao je on i istakao da je koleginica radila sve da mu ovo olakša.