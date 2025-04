Holivudski glumac Džon Travolta i njegova supruga Keli Preston upoznali su se 1987. godine na snimanju komedije The Experts, dok je ona tada bila u braku sa glumcem Kevinom Gejdžom. Iako je Travolta decenijama tvrdio da su se zaljubili na prvi pogled, Keli je na pitanje Endija Koena u emisiji Watch What Happens Live samo odgovorila: "Recimo."