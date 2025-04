- Ja sam otišla na klasičnu kontrolu dva dana pred termin. To je CTG, pomoću kojeg se mere otkucaji bebinog srca. Ona se nije pomerala, tačnije nisu mogli da je nađu, ali to nije prvi put da se to dešava. Oni moraju da pronađu gde je beba i slično, pritom mi je mlada devojka to radila, koja je tu na praksi i mislila sam da ne zna i da ne može da nađe. Ni u jednom trenutku nisam ni na šta loše pomišljala - započela je Marija, pa dodala: