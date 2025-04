Beri je svoju karijeru započeo kao muzičar i stekao uspeh sa hitovima kao što su "Tribute to Buddy Holly" i "The Sunshine of Your Smile". Postao je omiljeni lik britanske publike, posebno zahvaljujući svojoj ulozi Mr. Spunera u "Da li ste usluženi?", gde je svojim komičnim tajmingom i šarmom osvojio gledaoce. Iako je najpre bio poznat kao muzičar, glumačka karijera Berija počela je nešto kasnije, nakon što je 1979. godine dobio ulogu u dečjoj TV seriji Vurzel Gamidž. Dve godine kasnije, pridružio se ekipi "Da li ste usluženi?" i ostao na tom mestu sve do završetka serije 1985. godine.