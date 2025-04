"Ovaj j**eni tip. Morala sam da radim sa ovim čovekom - u sceni u kojoj sam na kolenima sa rukama vezanim oko leđa. Trebalo je da stavi metalnu brusilicu na čašicu mog kolena, a umesto toga gurao ju je na moje genitalije i udarao me iznova i iznova."

U posebnom postu dodala je: "Toliko odvratnih priča o stvarima kroz koje me je naterao da prođem zbog filma, uključujući i njegovu poslednju scenu gde ubrzava broj obrtaja na motoru kako bi mogao potpuno da me prekrije prljavštinom. Pretpostavljam da je mislio da je smešno da me ponizi pred celom ekipom."