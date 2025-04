Njen život započeo je u siromašnom kraju u Brazilu, a Ket je to iskoristila kako bi pratiocima predstavila neverovatnu priču o putovanju od siromaštva do bogatstva. Odrasla je u gradu Belem u severnom Brazilu. S 12 godina je počela da se bavi modelingom te je počela da traži i dodatne poslove kako bi zaradila dovoljno da pobegne od siromaštva . Kat je tvrdila da joj je detinjstvo bilo jako teško te da je njen otac bio zavistan o alkoholu. Njena je karijera u modelingu, kako je sama rekla, ubrzo postala vrlo uspešna te je krenula da snima kampanje širom sveta. Kad je imala 24 godine, snimljena je u društvu slavnog glumca, što je podstaklo glasine o njihovoj vezi. Ket je 2013. naizgled potvrdila glasine o njihovoj vezi.

" Leo je neverovatan, ali brine me što će misliti o meni zbog toga što govorim ovo. Sklopili smo pakt da nećemo pričati o našem odnosu" , dodala je.

Tores je, naime, prisiljavala svoje verne pratioce da rade u striptiz klubovima te da za nju čine sve što one želi, bez da im je za to platila. Putem svojih društvenih mreža je počela da nudi usluge pa je tako za individualnu sesiju naplaćivala 150 dolara. Svojim je pratiocima obećala da će im ispuniti snove tako što im je ponudila savete o preduzetništvu, ljubavnim vezama i duhovnosti.

Ali, iza svega toga je vrebala prevarantica koja je bila spremna da podvrgne svoje klijente svim "vrstama zla", uključujući seksualno iskorištavanje, manipulaciju, ropstvo te trgovinu ljudima koja je dovela do potrage FBI-ja širom cele države. Njihova istraga dovela je do njenog hapšenja te naposletku do presude nakon koje je osuđena na osam godina zatvora u Brazilu.