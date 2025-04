- Petkom me žena obično šalje na plac, a ja se ponekad izvučem, kao - ne stižem. Danas sam imao dobro opravdanje. Jutros su mi četri službena lica ušla u stan i odvela me u pritvor. Strpali su me u maricu, skinuli mi vezice, strpali me u ćeliju. Ja i dalje ne znam što sam skrivio. Dosad sam samo čitao o tome, a sada o tome mogu i pisati pesme.